Sinopsis Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Episode 10 Tonton Melalui Streaming & Download di Sini

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Tinggi, Ini Sinopsis Drakor Kim Soo Hyun

POS-KUPANG.COM - Drama Korea It's Okay to Not Be Okay episode 10 akan tayang pada Minggu, 19 Juli 2020.

It's Okay to Not Be Okay ditayangkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 waktu Korea Selatan.

Selain dapat disaksikan di saluran televisi tvN, It's Okay to Not Be Okay juga dapat disaksikan melalui situs Netflix.

*Link streaming dan download It's Okay to Not Be Okay tersedia di akhir artikel.

Pada episode sebelumnya, Kang Tae akhirnya menikmati hari untuk pergi berdua dengan Moon Young.

Mereka pergi ke gunung dengan pemandangan indah dan jembatan gantung yang memanjang.

Moon Young tampak ketakutan melewati jembatan goyang dan Kang Tae menyuruhnya untuk bernyanyi agar tidak takut.

Di sana Moon Young memotret Kang Tae kemudian mereka selfie berdua.

Saat sedang selfie, ponsel Kang Tae mendapat panggilan masuk dari Joo Jung Tae, kekasih A Reum di rumah sakit.

It’s Okay To Not Be Okay Episode 9 (tvN)

Rupanya mereka sedang berada di dekat sana karena ingin memanfaatkan waktu sebelum A Reum pulang ke rumahnya.

Jung Tae berniat meminjam uang kepada Kang Tae karena uang mereka sudah habis untuk membayar taksi.