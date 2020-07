Inilah 10 Drama Korea Paling Populer Bulan Juli 2020 dengan Rating Tinggi, Favoritmu Nomor Berapa?

POS-KUPANG.COM - Drama Korea masih menjadi tontonan yang banyak digemari sejumlah para pecinta Korea.

Memasuki bulan Juli, banyak drama Korea yang mulai tayang.

Mungkin ada di antara Anda ada yang masih mengikuti drakor ‘It’s Okay to Not be Okay’.

Nah, tidak ada salahnya untuk menonton drakor lain yang tak kalah seru.

Ada drama yang mengisahkan tentang kehidupan yang sedih, adapula yang menceritakan kisah fantasi.

Dilansir TribunJakarta dari TribunJogja, berikut update rating drakor Juli 2020:

1. Once Again (KBS2TV) - 33.0%

Drama Korea Once Again (KBS)

'Once Again' menceritakan tentang keluarga Song yang mengalami perceraian yang menyakitkan.

Pasangan ini memiliki perspektif berbeda dalam hidup. Sang ayah lebih memilih kehidupan yang sederhana sementara sang ibu berpendapat sebaliknya.

Padahal, mereka memiliki 4 anak dewasa yang memiliki masalah sendiri untuk ditangani. Bagaimana kisah kelaurga Song di drakor ‘Once Again’? Saksikan hanya di KBS2TV.

2. Backstreet Rookie (SBS) - 8.7%