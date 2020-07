KABAR GEMBIRA! Citilink Gratiskan Rapid Test, Begini Syarat dan Ketentuannya

POS-KUPANG.COM- Sebuah kabar gembira di tengah pandemi corona. Maskapai penerbangan Citilink memberikan layanan rapid test gratis bagi para penumpangnya.

Eits, sabar dulu! Untuk mendapatkan rapid test gratis para penumpang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

Adapun layanan baru rapid test gratis ini jika membeli tiket melalui situs dan mobile Apps Citilink.

Dilansir dari situs resmi Citilink, adapun tiket pesawat yang dipesan yakni dengan Date of Issued (DOI) per tanggal 1-7 Juli 2020, dan jadwal penerbangan Date of Travel (DOT) per tanggal 2-31 Juli 2020.

• Pahami Syarat Naik Pesawat saat New Normal Bagi Penumpang Garuda, Lion Air, Citilink

Selain itu, layanan ini teruntuk 500 orang pembeli tiket pertama yang mana akan menerima E-Ticket berisi Unique Number sebagai bukti klaim layanan.

Pihak Citilink juga menjelaskan, bagi penumpang yang mendapatkan layanan rapid test Covid-19 secara gratis, namun tidak menggunakannya, maka secara otomatis akan hangus.

Layanan ini juga tidak dapat ditukar dengan uang dan tidak dapat dilakukan refund.

Berikut syarat dan ketentuan mendapat rapid test gratis dari Citilink Melakukan pembelian tiket pesawat melalui website resmi Citilink dan mobile apps Citilink.

Berlaku untuk pemesanan tiket pesawat DOI per tanggal 1-7 Juli 2020 dan jadwal penerbangan DOT per tanggal 2-31 Juli 2020.