Rektor Muhammadiyah: Proses Pembelajaran Belum Bisa Dilakukan Sepenuhnya

POS-KUPANG.COM| KUPANG-- Di kampus ini kami tetap mengikuti petunjuk, pedoman atau aturan yang ditetapkan oleh Kemendikbud RI, Dirjen Belmawa, LLDIKTI dan aturan kami yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah.

"Untuk masa Covid-19 ini, walaupun kita sudah dilonggarkan untuk proses pembelajaran belum bisa kita laksanakan sepenuhnya (perkuliahan tatap muka)"

Hal ini disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Zainur Wula, M.Si di ruang kerja kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (25/06/2020).

• Sumba Barat Daya Target 10.000 Hektar, Wagub Ajak Petani Tanam Jagung Panen Sapi

Ia mengatakan, mungkin yang bisa kita lakukan seperti itu hal pratikum di dalam laboratorium bisa, tapi tidak banyak orang dengan petugasnyandan wajib mengikuti pedoman atau protokol kesehatan serta yang paling penting menjauhkan diri dari kerumunan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, kami harus berhati-hati untuk melaksanakan kegiatan Class Room atau perkuliahan tatap muka dengan banyak orang.

• Fokus Tingkatkan Pamor Unimor

Ia menyampaikan, walaupun kita berpikir di NTT tidak seperti di propinsi lainnya yang zona merah, tetapi kita perlu mewaspadai penyebaran covid 19 ini, karena kita tidak tahu atau melihat wabah ini. Oleh sebab itu kita perlu disiplinkan diri, selalu jaga kebersihan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan imbauan protokol kesehatan lainnya.

Ia menambahkan, untuk saat ini kami sedang proses untuk ujian akhir semester.

"Ujian akhir semester kami laksanakan dengan sistim daring dan non daring" kata Zainur

Ujian non daring seperti take home dan macam-macam tergantung dari dosennya. Apakah dosennya mau lakukan dengan daring atau non daring.

Dan kami memberikan tugas sepenuhnya kepada dosen. Karena dosen itu mengajar dan mendidik sampai ketahap terakhir yaitu evaluasi. Tegas Zainur