Terungkap! Kakek Sophia Latjuba Ternyata Bukan Orang Sembarangan di Indonesia, Ia Tokoh Berpengaruh

POS-KUPANG.COM -- Siapa tak kenal Sophia Latjuba? Artis papan atas ini malang melintang di dunia hiburan.

Selain menjadi artis yang diidolakan para remaja, Sophia juga aktif di dunia pendidikan dan sosial bersama mantan suaminya Michael Villareal.

Bahkan di usia yang memasuki kepala empat, Sophia Latjuba tak ragu dan malu menempuh pendidika sarjana.

Ibu dua anak ini mengambil gelar S1 dengan jurusan nutrisi di salah satu universitas online, di Davenport, Lowa, Amerika Serikat.

Ternyata kepedulian Sophie di dunia pendidikan ini menurun pada leluhurnya.

Tak banyak orang yang mengetahui siapakah leluhur ibunda Eva Celia ini.

Namun baru-baru ini, Sophia Latjuba membeberkan latar belakang kakek dan neneknya.

Hal itu dibeberkan oleh Sophia di unggahan Instagramnya, Sabtu (13/6/2020).

"Love going through old family pictures. Here are my grandmother and grandfather, the Indonesian Ambassador to Pakistan and Iran at that time, with Queen Soraya on Shah Reza M. Pahlavi's birthday in Teheran, 1953," tulis Sophia.