Program Kemendikbud RI: Belajar di Rumah Dari TVRI, Kisah Jaya, Giri dan Melati Hidup Sehat

POS-KUPANG.COM - Program Belajar dari Rumah di TVRI libur, anak-anak umur sekolah akan disuguhi tayangan edukatif pada program Liburan di Rumah hari ini, Selasa (16/6/2020).

Program Belajar dari Rumah tak lagi tayang karena anak-anak usia sekolah telah memasuki masa liburan semester.

Tetapi, anak-anak baik dari SD Kelas 1-3. 4-6, SMP dan SMA masih tetap bisa mendapatkan tayangan edukatif yang tayang di TVRI.

Tayangan edukatif tersebut, akan tayang pada program kali ini yang diberi nama Liburan di Rumah.

Anak-anak usia sekolah diharapkan untuk tetap berlibur di rumah agar tak terjangkit virus corona atau Covid-19 yang sedang menyebar di Indonesia.

Pada program Liburan di Rumah kali ini, akan ada banyak tontonan edukatif yang menarik bagi anak-anak usia sekolah.

Contohnya tayangan Cerita Rakyat yang akan menjelaskan asal usul Daerah di Bali dan Aceh.

Tak hanya itu, akan ada materi bahasa inggris pada tayangan Let's Learn English yang akan membahas What is It.

Selengkapnya, berikut jadwal lengkap Belajar dari Rumah edisi liburan, Selasa 16 Juni 2020;