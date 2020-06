Inilah 5 Drama Korea yang Bercerita Tentang Time Traveler, ada The King: Eternal Monarch dan Signal

The King: Eternal Monarch

POS-KUPANG.COM - Selain drakor The King: Eternal Monarch, inilah 5 drama Korea yang bercerita tentang time traveler.

Rekomendasi drama Korea ( drakor) kali ini bertema tentang time traveler.

Setelah drakor The King: Eternal Monarch tamat, Anda bisa menyaksikan drama Korea ini di layanan streaming seperti Netflix.

Berikut ini adalah deretan drama Korea yang bercerita tentang time traveler yang sayang untuk dilewatkan.

Rekomendasi drama Korea yang bercerita tentang time traveler selain The King Eternal Monarch adalah Chicago Typewriter.

Drama bertema time traveler atau perjalanan waktu memang menarik perhatian.

Mungkin dari beberapa judul drama Korea di bawah ini bisa menjadi referensi tontonan untuk akhir pekan.

1. The King: Eternal Monarch (2020)

Drama Korea The King: Eternal Monarch (Twitter)

Serial drama ini merupakan drama comeback Lee Min Hoo yang hampir empat tahun tak muncul dilayar kaca sejak akhir dinas militernya.

Lee Min Ho akan memerankan Lee Gon seorang raja tunggal. Selain itu ada juga Kim Go Eun yang membintangi Guardian: The Lonely and Great God.

Serial ini mengisahkan tentang dua alam semesta yang terhubung dan setiap orang yang tinggal di keduanya menyerupai orang yang kita kenal.