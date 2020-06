Drama Korea Revolutionary Love Tayang di Trans TV, Intip Fakta Menarik Drakor Choi Siwon & Kang Sora

POS-KUPANG.COM - Berikut deretan fakta Revolutionary Love, bocoran alur cerita drama Korea yang dibintangi Choi Siwon dan Kang Sora.

Pecinta drama Korea di Tanah Air kembali disuguhkan serial yang sayang untuk dilewatkan.

Setelah The World of the Married dan Touch Your Heart, kini drama berjudul Revolutionary Love hadir di layar kaca Indonesia.

Revolutionary Love tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 09.30 WIB di Trans TV

Banyak hal menarik tentang drama satu ini yang membuatnya sayang untuk kamu lewatkan.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut deretan fakta Revolutionary Love selengkapnya.

• Deretan Drama Korea yang Dibintangi Si Tampan Hyun Bin, Jangan Sampai Lewatkan!

• Nonton Lagi yuk, Inilah 8 Drama Korea Terbaik Tahun 2019, Ada Hotel Del Luna & Vagabond, Favoritmu?

• Sinopsis, Trailer dan Deretan Pemain Drama Korea Its Okay to Not Be Okay, Drakor-nya Kim So Hyun

• Tayang di Trans TV, Ini Sinopsis Drama Korea VIP Dibintangi Jang Na Ra, Drakor Tentang Selingkuh

• Han So Hee Akui Peran Pelakor di Drama Korea The World Of The Married Telah Mengubah Hidupnya

Revolutionary Love (kdramazone)

Dibintangi artis papan atas

Aktor dan aktris pemeran tentunya menjadi daya tarik besar bagi sebuah drama.

Revolutionary Love dibintangi oleh deretan artis papan atas Choi Siwon, Kang Sora dan Gong Myung.

Ketiganya dikenal sebagai pemain drama dan film ternama Korea Selatan yang memiliki paras menawan.

Selain itu, mereka juga telah membintangi banyak drama Korea populer dengan rating tinggi.

• Deretan Drama Korea yang Dibintangi Si Tampan Hyun Bin, Jangan Sampai Lewatkan!

• Nonton Lagi yuk, Inilah 8 Drama Korea Terbaik Tahun 2019, Ada Hotel Del Luna & Vagabond, Favoritmu?

• Sinopsis, Trailer dan Deretan Pemain Drama Korea Its Okay to Not Be Okay, Drakor-nya Kim So Hyun

• Tayang di Trans TV, Ini Sinopsis Drama Korea VIP Dibintangi Jang Na Ra, Drakor Tentang Selingkuh

• Han So Hee Akui Peran Pelakor di Drama Korea The World Of The Married Telah Mengubah Hidupnya

Alur cerita