Perang Makin Terbuka, Pesawat Militer China dan Amerika Saling Manuver di Langit Taiwan

POS KUPANG.COM -- China secara politik memgklaim Taiwan merupakan bagian integral dari China sementara Taiwan menolak klaim dan menyatakan sebagai negara bebas dan dekokrasi

Ketegangan kedua negara semakin memucak ketika Taiwann secara tegas menolak tawaran China yang mengajak Taiwan bergabung dengan China dan menganut satu negara dua sistem

China semakin meradang setelah Taiwan sukses membeli 18 tertpode modern yang mampu menenggelamkan kapal selam maupun kapal Induk China yang berani mencoba mendekati Taiwan

Otoritas pertahanan Taiwan mengatakan jet tempur Tentara Pembebasan China (PLA) telah mendekati pulau itu pada hari Selasa kemarin.

Tepat saat sebuah pesawat militer Amerika Serikat (AS) terbang di atas Taiwan untuk semakin meningkatkan ketegangan lintas-Selat menyusul serangkaian penjualan senjata AS ke pulau itu dan transit kapal perang AS melalui Selat Taiwan.

Dikutip dari laman globaltimes.cn, Rabu (10/6/2020), penerbangan langka kapal perang AS di kawasan Taiwan menunjukkan kolaborasi yang semakin meningkat antara militer AS dan separatis negara itu.

Namun, para pakar daratan China pada hari Selasa kemarin mengatakan bahwa serangan jet tempur daratan China yang mengirimkan peringatan keras kepada AS dan Taiwan, menunjukkan seberapa besar PLA dipersiapkan untuk menghadapi perang.

Sebelumnya, sebuah pesawat angkut militer C-40 AS diidentifikasi terbang di atas garis pantai barat Taiwan pada Selasa pagi.

Seperti yang dilaporkan media Taiwan, mengutip pernyataan otoritas pertahanan pulau itu.