Link Live Streaming Drama Korea The Legend of the Blue Sea di Indosiar Lengkap Sinopsis Episode 13

POS-KUPANG.COM - Simak sinopsis The Legend of the Blue Sea episode 13 yang tayang malam ini Minggu 7 Juni 2020 di Indosiar pukul 21.00 WIB.

Kelanjutan drama The Legend of the Blue Sea wajib kamu tonton kembali malam ini di Indosiar.

Kisah cinta Sim Chung dan Joon Jae makin mendebarkan dan sayang untuk dilewatkan.

Tayang sejak Selasa 26 Mei 2020 lalu di Indosiar, malam ini drama The Legend of the Blue Sea telah memasuki episode 13.

The Legend of the Blue Sea di Indosiar tayang setiap hari pukul 21.00 WIB.

• Sinopsis, Trailer dan Deretan Pemain Drama Korea Its Okay to Not Be Okay, Drakor-nya Kim So Hyun

• Tayang di Trans TV, Ini Sinopsis Drama Korea VIP Dibintangi Jang Na Ra, Drakor Tentang Selingkuh

• 9 Drama Korea yang Bakal Tayang Bulan Juni 2020, Intip Drakor Apa Saja Lengkap Sinopsis

• VIDEO Adegan Ranjang Han So Hee di Drama Korea The World of The Married, Ini Pengakuan Mengejutkan

• Adegan Ranjang Han So Hee di Drama Korea The World of The Married, Pengalaman Pertama Bersama Senior

Joon Jae dan Sim Chung/Se Hwa dan Dam Ryung drama The Legend of the Blue Sea (SBS)

Drama The Legend of the Blue Sea dibintangi oleh sederet bintang ternama seperti Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun atau Gianna Jun.

Drama yang disiarkan oleh SBS pada tahun 2016 ini bercerita tentang kisah cinta Heo Hoon Jae dan putri duyung cantik bernama Shim Chung.

Heo Joon Jae adalah seorang penipu ulung yang amat menggemari barang-barang antik.

Suatu hari Joon Jae bertemu dengan perempuan aneh yang ternyata adalah seorang putri duyung.

Seperti apa kisah antara putri duyung dan manusia ini dalam drama The Legend of the Blue Sea episode 13?

Yuk simak sinopsis The Legend of the Blue Sea episode 13 selengkapnya berikut.

Sinopsis The Legend of the Blue Sea episode 13