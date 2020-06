Tayang di Trans TV, Ini Sinopsis Drama Korea VIP Dibintangi Jang Na Ra, Drakor Tentang Selingkuh

POS-KUPANG.COM - Berikut ini sinopsis drama VIP yang bakal tayang di TransTV pada 4 Juni 2020.

Dalam beberapa waktu terakhir drama Korea memang begitu digandrungi penonton Indonesia.

Mulai dari Crash Landing on You, Itaewon Class, hingga The World of the Married.

The World of the Married bahkan sukses mencuri perhatian penonton hingga kerap trending di media sosial saat penayangan sedang berlangsung.

Drama yang berkisah tentang perselingkuhan itu juga telah ditayangkan TransTV.

Kini setelah merampungkan 16 episode The World of the Married, TransTV kembali menyuguhkan drama baru yang tak kalah menarik bertajuk VIP.

VIP merupakan drama yang mengisahkan tentang perselingkuhan.

Drama VIP (Instagram @vip.drama)

Drama ini dibintangi Jang Na Ra dan Lee Sang Yoon sebagai pemeran utama.

Sinopsis

Na Jung Sun (Jang Na Ra) memiliki kehidupan yang amat berkecukupan.

Ia memiliki pekerjaan melayani klien VIP departement store.