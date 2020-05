5 Fakta Han So Hee, Pelakor Cantik di Drama Korea The World of The Married yang Sukses Bikin Emosi

Adegan Ranjang Han So Hee di Drama Korea The World of The Married, Pengalaman Pertama Bersama Senior

POS-KUPANG.COM - Semua artis tentu harus bekerja secara profesional dan harus siap mengikuti tuntutan skenario dan arahan sutradara

Totalitas seorang aktor atau aktris merupakan bentuk profesionalisme dalam bekerja sebagai pemeran dalam sebua drama atau film

Adegan ranjang bagi artis yang sudah terbiasa merupakan hal biasa, namun melakukan adegan ranjang perdana apalagi bersama lawan main yang senior tentu menjadi hal yang tidak mudah dilakukan seorang aktris

Hal ini pula dialami oleh bintang Korea Han So Hee dalam drama korea bertajuk The World of The Married

Nama Han So Hee belakangan ini mencuri perhatian publik, terutama penggemar drama Korea.

Hal itu terjadi setelah Han So Hee membintangi drama Korea berjudul The World of the Married

Drama Korea The World of the Married yang dibintangi Han So Hee meraih kesuksesan besar.

Dalam drama Korea The World of the Married, Han So Hee berperan sebagai tokoh sentral.

Han So Hee memerankan tokoh sebagai wanita selingkuhan suami orang bernama Lee Tae Oh.