Disebut Bisa Atasi Covid-19, Berikut Dua Cara Capai Herd Immunity

POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Herd Immunity digadang-gadang dapat membantu atasi pandemi Covid-19.

Tujuan herd immunity memang untuk mencegah manusia mengalami atau menyebarkan penyakit menular.

Herd immunity atau kekebalan kelompok sebenarnya bisa terjadi ketika sebagian besar masyarakat kebal terhadap penyakit sehingga penyebaran penyakit tersebut bisa dihentikan.

• Update Covid-19 NTT : Waspada, Tambah 5 Kasus Positif Baru, Empat Dari Cluster Lokal Kupang

• Lembata Normal Tergantung Masyarakat

• Memaknai Surat-surat dari Molokai - Hawaii ( 12 ): Pro Salute Animarum; Demi Keselamatan Jiwa-jiwa

Menurut data Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), Herd immunity bisa dicapai melalui dua cara yakni, vaksinasi dan imunitas alami.

Berikut penjelasannya dirangkum dari laman healthline dan APIC:

1. Vaksinasi

Untuk mengatasi beberapa penyakit, herd immunity bisa dicapai ketika 40 persen populasi di suatu daerah kebal terhadap penyakit.

Namun dalam sebagian besar kasus, herd immunity bisa dicapai jika 80 hingga 95 persen populasi kebal terhadap penyakit untuk menghentikan penyebaranya.

• Bupati Sunur Launching Kartu Pedagang Keliling

• Soal Video Syur, Adik Syahrini, Aisyahrani Tuding Kenalannya Masuk dalam Otak Penyebarannya

• Cerita Prof Idrus Paturusi Sembuh dari Corona Pakai Minyak Kayu Putih dan Air Garam, Begini Caranya

Seseorang bisa menjadi kebal terhadap suatu penyakit berkat pemberian vaksin. Misalnya, 19 dari setiap 20 orang harus mendapatkan vaksinasi campak untuk mencapai herd immunity demi menghentikan penyebaran campak.

Artinya, jika ada seseorang dalam suatu daerah terkena campak, maka semua orang yang tinggal satu daerah dengan orang sudah mengalami pembentukan antibodi karena vaksin yang didapatkannya.

Dengan cara ini, campak tidak akan menyebar lebih lanjut ke daerah tersebut sehinga tidak berkembang menjadi wabah atau pandemi.