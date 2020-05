Ini Jumlah Warga Penerima Bantuan Dampak Corona di Desa Wairterang Sikka

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Camat Waigete, Even Edomeko mengeluarkan rilis soal warga di Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Sikka yang mendapat bantuan dari pemerintah selama pandemi corona.

Yang mana warga yang mendapat bantuan terdiri dari beberapa kelompok yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) menggunakan dana desa (DD) ada 242, BST Kemensos 108, PKH 4 dan BNPT ada 105 kepala keluarga (KK).

Di mana, kata Camat Even, di Waiterang ada 658 KK dan 2.332 jiwa.

"86 KK dari Wairterang telah diusulkan ke kabupaten untuk dibantu dari Bansos Kabupaten," papar Camat Even kepada POS-KUPANG.COM di Maumere, Senin (25/5/2020) siang.

Ia menjelasan, sebanyak 242 KK di Desa Wairterang, Kecamatan Waigete telah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap I, Sabtu (23/5/2020) siang.

"Bantuan itu diserahkan oleh Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, melalui Camat Waigete, Even Edomeko. Bapak Bupati titip pesan, agar bapak-mama menggunakan dana ini utk belanja kebutuhan pokok dalam mengatasi kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid19," kata Camat Even.

Menurut petunjuk Bapak Bupati, ujarnya, warga yang tidak mendapat BLT DD diusulkan ke Kabupaten agar dibantu langsung oleh Bapak Bupati.

"Jadi, jika ada KK yang namanya tidak terdapat dalam daftar BLT mohon cek di Bapak Desa utk ditindaklanjuti," jelas Even.

Acara seremoni penyerahan simbolis dilaksanakan di Aula Kantor BPD Wairterang, dihadiri Danposramil Portasius, utusan Polsek Waigete, Hendra, Kades Wairterang, Selves Mana Warangbeach Cottaqe, Pendamping Desa Ipong Say, Guido, & An, beserta para Aparatur Desa & 12 wakil penerima BLT.

Sementara Kades Wairterang Selves Mana, dalam laporannya, meminta Warga untuk tidak bergantung pada bantuan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)