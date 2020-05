Raisa dan Agnez Mo Tampil di Konser Internasional Penanganan Covid-19, Simak Penyanyi Tenar Lainnya

POS KUPANG, COM, JAKARTA - Raisa hingga Agnez Mo akan meriahkan konser penggalangan dana internasional untuk membantu penanganan COVID-19 bertajuk "IDENTITY: Project Blue Marble - Live Stream".

Acara ini akan disiarkan langsung di Amazon Music Twitch Channel (Twitch.tv/AmazonMusic) pada 30 Mei 2020 pukul 2 siang waktu setempat.

"Sangat menginspirasi bagaimana menyaksikan semangat kemanusiaan dalam melalui masa-masa sulit ini. Proyek Blue Marble adalah hasil dari kebersamaan komunitas kami, hasrat kami untuk membantu, dan kebutuhan kami untuk didengar," kata salah satu penyelenggara Kev Nish, Co-CEO of Transparent Arts, Far East Movement, & Co-Founder of Goldhouse, dalam siaran persnya, Selasa (19/5).

Selama kurang lebih delapan jam, acara itu akan menyatukan seniman dan pemimpin Asia dari seluruh dunia untuk melawan COVID19 dan xenophobia.

Beberapa tenar nama yang akan ikut meriahkan acara itu seperti Yuna, Rupi Kaur, Andrew Yang, Jay Park, Agnez Mo, M-Flo, Raisa & Dipha Barus, Kelly Hu, James Reid, Raja Kumari, Sung Kang, P-Lo, Ronny Chieng, Dumbfoundead, Kinjaz, Jeremy Lin dan banyak lagi.

Tagar #OURIDENTITY akan dipromosikan di seluruh rangkaian acara dengan tujuan membawa kesadaran kolektif terhadap gerakan ini.

Seluruh hasil keuntungan dari acara ini akan didonasikan bagi organisasi nirlaba United Way Worldwide dalam upayanya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak wabah COVID-19.

Informasi lengkap mengenai daftar penampil acara dapat dilihat melalui www.identitylive.org. Akan ada lebih banyak pengisi acara yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. (antara)