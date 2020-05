8 Drama Korea yang Diperankan Lee Min Ho, OppaTampan yang Bikin Histeris

POS-KUPANG.COM - Pecinta Drama Korea Indonesia pasti tahu siapa Lee Min Ho. Sempat tenar karena drama ‘ Boys Before Flower’, ketenaran Lee Min Ho di Indonesia seperti tak terbendung.

Ia juga sempat menjadi bintang iklan kopi ternama di Indonesia. Iklan itu membuat mukanya terpampang di Billboard di beberapa titik strategis di Indonesia.

Bisa dibilang, aktor Korea Selatan paling tenar adalah Lee Min Ho. Nah, bagi Anda para penggemar Lee Min Ho, tentu sudah tidak sabar bukan dengan drakor terbarunya berjudul ‘The King: Eternal Monarch’?

Tapi, tak ada salahnya untuk menonton ulang sederet drakor yang sempat dibintangi Lee Min Ho. Ini dia rangkumannya:

1. The Legend of The Blue Sea (2016)

The Legend of The Blue Sea (programs.sbs.co.kr/drama)

Serial drama yang dibintangi oleh Jun Ji Hyun dan Lee Min Ho ini menceritakan tentang legenda Joseon klasik dari kisah sejarah fantasi koleksi pertama Korea.

Drakor ini berawal dari seorang nelayan yang menangkap dan melepaskan seekor putri duyung.

Kim Dam Ryeong (Lee Min Ho) adalah anak seorang keluarga bangsawan di era Joseon. Sewaktu kecil Dam Ryeong sempat tenggelam kemudian diselamatkan oleh putri duyung bernama Se Hwa (Jun Ji Hyun).

Namun, kisah cinta mereka berakhir tragis hingga kemudian hari mereka dipertemukan untuk saling mencintai.

2. The Heirs (2013)

The Heirs (viki.com/tv)

The Heirs mengangkat sekolah yang berujung dengan cinta segitiga. Kim Woo Bin (sebagai Choi Yong Do) menampilkan akting yang memukau sehingga membuat kesan sendiri di hati para penontonnya.

Kim Tan (Lee Min Ho) adalah pewaris kaya untuk konglomerat besar Korea bernama Jeguk Group. Dia diasingkan ke A.S. oleh saudaranya Kim Won (Choi Jin Hyuk), yang mencoba mengendalikan bisnis keluarga.