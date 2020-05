Fakta Mengejutkan di Episode 13 Drama Korea The World Of Married, Kleptomania Hingga Sun Woo Aneh

POS-KUPANG.COM - Heboh ini banyak fakta mengejutkan di Drama Korea Episode 13 The World of Married, apa saja? Simak

Episode 13 drama Korea A World of Married Couple atau The World of the Married menguak kisah tak kalah menghebohkannya.

Pada drama Korea A World of Married Couple episode 13, Lee Joon Young menujukan sisi negatifnya.

Anak dari Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo itu ternyata suka melakukan pencurian atau sering disebut dengan istilah kleptomania.

Lalu, apa sebenarnya kleptomania itu? Tanda dan gejala apa saja yang ditunjukkan?

Melansir Very Well Mind, Jumat (8/5/2020), ada beberapa tanda dan gejala yang dapat menunjukkan seseorang mengidap kleptomania.

Menurut kriteria diagnostik yang ditetapkan oleh American Psychiatric Association di DSM-5, kleptomania ditandai dengan ketidakmampuan menahan keinginan untuk mencuri dan itu terjadi berulang-ulang.

Kleptomania sendiri sering kali muncul pada masa remaja, dan kondisi itu lebih sering terjadi pada wanita ketimbang pria.

Jika biasanya pencurian normal dilakukan dengan perencanaan dan menargetkan barang bernilai tinggi atau menguntungkan bagi dirinya. Hal sebaliknya terjadi pada penderita kleptomania.

Orang dengan kleptomania akan mencuri barang apa pun, tak peduli berapa pun nilai atau harga dari barang tersebut.