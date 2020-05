Penyanyi Rossa Penggemar Drama Korea, Jatuh Cinta Pada My Love From The Star

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Rossa sudah beberapa waktu lalu mulai menggandrungi drama Korea. Wanita asal Sumedang ini mengaku, ia sering terhipnotis dengan latar syuting sejumlah drama Korea.

Rossa rela mengunjungi Negeri Ginseng dan menyambangi tempat-tempat syuting itu.

"Itu gue banget. Gue ke Korea karena (drama) My Love From The Star. Jadi gue ke tempat mereka syuting, namanya Little France," ungkap Rossa dalam siaran langsung di VLive, Rabu (6/5/2020).

"Aku ke sana lihat-lihat, 'Oh, Kim Soo Hyun itu dulu di sini' gitu," kata Rossa seraya tersenyum lebar. Tidak hanya sampai di Korea. Gara-gara drama Memories of The Alhambra, Rossa bersama dua temannya juga rela terbang ke Spanyol.

Drama tersebut memang mengambil sejumlah tempat di Spanyol, salah satunya kota Girona. Kata Rossa, tempat tersebut tidak berada di pusat kota dan ia mencari tahu sendiri detail tempatnya melalui internet.

"Itu aku sampai pergi ke Spanyol, mau lihat tempatnya. Aku nemuin site-site dramanya terus foto di situ," ucap Rossa. Belum lama ini, Rossa membuat warganet heboh karena unggahan foto pernikahannya yang diedit dengan wajah sang aktor kesukaan, Kim So Hyun.

Namun, tidak lewat dari sehari Rossa menghapus unggahannya. Ia mengaku takut karena saking viralnya. (kompas.com)