Makan Juga Beramal, Lewat Paket KURMA Aston Kupang Hotel

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bulan Suci Ramadhan, Aston Kupang Hotel & Convention Center menyajikan beberapa promo menarik mulai dari promo Food & Beverage hingga promo kamar khusus Ramadhan.

Adapun promo Food & Beverage yang menjadi highlight di Bulan Suci Ramadhan ini adalah Kurma - Kuliner Ramadhan Aston.

Kurma merupakan paket Buka Puasa yang dapat dinikmati baik dine in maupun delivery. Untuk paket dine in dapat dinikmati dengan harga Rp 89.000 nett / orang di Gourmet dan Balcony setiap hari selama Bulan Suci Ramadhan mulai pukul 17.30 hingga 21.00 Wita. Dan gratis 1 setiap pembelian 10 pax Kurma dine in.

Sementara untuk paket delivery, dapat dinikmati dengan harga Rp 888.000 nett untuk 10 orang dan free pengantaran di area Kota Kupang. Dan yang menjadi lebih spesial lagi adalah setiap Rp 5.000 dari setiap transaksi akan didonasikan untuk anak Yatim.

Tidak hanya menghadirkan promo Food & Beverage, Aston Kupang Hotel & Convention Center juga menghadirkan promo kamar menarik sepanjang Bulan Suci Ramadhan tahun 2020.

Dijual dengan angka menarik di Rp 567.000 nett per malam untuk kamar Superior dan Rp 678.000 nett per malam untuk kamar Deluxe, Ramadhan Room Promo ini sudah termasuk makan sahur dan buka puasa untuk 2 orang, free access to swimming pool and gym, diskon 10% laundry dan diskon 10% untuk makanan dan minuman di Aston Kupang Hotel & Convention Center.

“Diharapkan hadirnya promo Food & Beverage maupun promo kamar dari Aston Kupang Hotel & Convention Center ini dapat memberikan opsi bagi warga Kupang untuk dapat menikmati Hadirnya Bulan Suci Ramadhan bersama dengan orang-orang tercinta. Dan untuk reservasi maupun informasi lebih lanjut dapat langsung WA ke nomor +62 811 3940 6333 atau via DM IG @astonkupanghotel,” kata Public Relation Officer Aston Kupang Hotel & Convention Center, Viona Alamanda. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)