Penutupan Penerbangan Di Bandara El - Tari, Simak Tanggapan Dr. Norbert Jegalus

POS-KUPANG. COM| KUPANG - Dosen Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, via telephone kepada POS-KUPANG. COM, Selasa (28/04/2020) mengatakan, penerbangan ditutup bersifat sementara, karena berkaitan dengan pandemi covid 19.

Dan hal ini kewenangannya bukan kebijakan gubernur, walikota atau bupati, tetapi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian perhubungan, menurut undang-undangnya.

"Dampaknya sangat besar, yang pertama, bagi maskapai penerbangan berhenti beroperasi sama dengan ia mematikan pertumbuhan bisnisnya dibidang penerbangan. Yang kedua, bagi angkasa pura mematikan pertumbuhan pergerakan ekonomi angkasa pura. Karena, mereka hidup berdasarkan banyaknya penerbangan setiap hari, " ujar Norbert

Norbert mengatakan, dampak bagi masyarakat yaitu mematikan semua pergerakan ekonomi, baik itu pengusaha maupun masyarakat biasa.

Jadi, kata Norbert, barang dari luar tidak bisa masuk dan juga barang-barang dari masyarakat setempat, NTT maupun kabupaten tidak dapat dibawah keluar untuk dijual dan itu merugikan masyarakat.

Nobert menambahkan, tetapi dari satu segi, inilah kesempatan untuk meningkatkan daya jual atau daya beli masyarakat setempat, menyangkut produk-produk lokal, dengan tidak masuknya barang-barang impor baik dari luar negeri maupun dari propinsi-propinsi besar di indonesia masuk ke NTT, maka hal ini memberi ruang bagi masyarakat NTT untuk memaksimalkan penjualan produk lokal untuk kepentingan masyarakat NTT.

Jadi, lanjut Nobert, ini adalah kesempatan yang baik. Misalnya, selama ini kita selalu mengandalkan beras dari luar, maka saat ini kita memaksimalkan penjualan beras lokal kita, di timor, flores, sumba, maupun daerah lainnya.

"Meskipun dari sisi lain merugikan karena masyarakat pembeli pasti harhanya naik," Tegas Norbert

Nobert menambahkan, penutupan sementara bandara, merugikan ekonomi masyarakat. Namun dengan catatan bahwa penutupan ini bukan penutupan Total, karena yang ditutup ini hanya untuk jalur penerbangan maskapai pengangkut penumpang, sedangkan maskapai menyangkut logistik dan pos logistik tetap berjalan walaupun tidak setiap waktu"