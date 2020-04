Nasib 6 Pangeran Korea Utara Jika Dinasti Kim Runtuh & Kim Jong Un Tewas? Ini yang Akan Tampil

((AFP/KCNA VIA KNS/STR))

POS KUPANG.COM-- Kabar pemimpin Korea Utara Kim Jong Un meninggal dunia masih simpang siur.

Belum ada hal pasti apakah Kim Jong Un masih hidup atau benar-benar telah meninggal.

Di tengah ketidakpastian ini, muncul 2 nama kuat yang bisa menggantikan Kim Jong Un apabila meninggal dunia.

Kedua nama itu adalah Kim Yo Jong, adik kandung Kim Jong Un, dan seorang kandidat dari luar Dinasti Kim, yakni Marsekal Madya Choe Ryong Hae, anggota Politbiro sekaligus Wakil Ketua Partai Buru.

Setidaknya hal itulah yang diprediksi Sue Mi Terry, peneliti senior di Center for Strategic and International Studies, seperti diberitakan The Washington Post Senin (27/4/2020).

Lalu bagaimana nasib 6 Pangeran Korea Utara?

Ya, diketahui sebenarnya masih 6 garis keturunan Kim Il Sung (pendiri Korea Utara) yang sebenarnya memiliki hak mewarisi tahta paling tinggi Korea Utara.

Tapi dari 6 pangeran itu, hanya 1 pangeran yang masih berkecimpung dalam pemerintahan Korea Utara.

Pangeran yang lainnya berada di luar jabatan pemerintahan Korea Utara.

Dari keenam Pangeran itu, tampaknya hanya ada 1 pangeran yang masih bisa mendapatkan pengaruhnya kembali di Korea Utara.