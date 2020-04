Han So Hee Bermusuhan dengan Kim Hee Ae di The World of The Married, Tapi dalam Kehidupan Nyata?

POS-KUPANG.COM - Dalam drama The World of the Married, karakter yang diperankan Han So Hee (Yeo Da Kyung) bermusuhan dengan karakter yang dimainkan Kim Hee Ae (Ji Sun Woo).

Namun di kehidupan nyata, Han So Hee justru mengagumi Kim Hee Ae.

"Dia sangat karismatik. Jadi biarpun saya hanya mengikutinya, saya rasa akan ada banyak adegan luar biasa," ujar Han So Hee dalam wawancara dengan JTBC.

Ada satu adegan dengan Kim Hee Ae yang membuatnya gugup, yakni saat Yeo Da Kyung harus memukul Ji Sun Woo.

Melihat Han So Hee gugup, Kim He Ae memberi semangat.

"Dia berkata pada saya bahwa lebih baik saya memukulnya sekali, daripada membuat kesalahan dalam beberapa kali percobaan," kata Han So Hee.

Dalam wawancara dengan Grazia, Han So Hee bahkan menganggap Kim Hee Ae sebagai teladannya.

“Setelah menonton proyek-proyek lama Kim Hee Ae dan melihat aktingnya dari dekat, saya jadi berpikir ‘saya ingin jadi aktris seperti itu’,” tutur Han So Hee.

Dia kagum pada Kim Hee Ae yang kerap memainkan karakter perempuan berkepribadian kuat.