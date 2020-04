Jadwal Acara TV Minggu 19 April: Ada Si Cantik Sharon Hinnendael di Embrace of the Vampire Trans TV

Masih banyak acara menarik lainnya yang bisa kamu saksikan GTV SCTV ANTV RCTI MNC TV hari ini

Di GTV tayang film The Mummy Tomb of the Dragon Emperor

Pukul 23.30 dilanjutkan dengan film Everest

Trans TV akan menayangkan 3 film sejak pukul 19.00 WIB.

Dimulai Bioskop spesial Trans TV dengan film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows pukul 19.00 WIB.

Dilanjutkan Transformers: Age of Extinction pukul 21.00 WIB

Pukul 23.00 WIB ada film Embrace of the Vampire.

Film Embrace of the Vampire akan tayang di Bioskop Trans TV Minggu 19 April 2020 pukul 23.00 WIB. Simak juga jadwal acara TV dan jadwal film lainnya di Trans TV GTV SCTV ANTV RCTI MNC TV (IMDb)

Inilah jadwal acara TV Minggu 19 April 2020 di Trans TV GTV SCTV ANTV RCTI MNC TV melansir berbagai sumber

Jadwal Acara TV GTV

00:00 Spy

01:30 iSinema

04:15 Buletin iNews Pagi (L)

04:45 Jeany & Soun Miun

06:00 SpongeBob SquarePants Movie