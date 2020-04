Benarkah Pakai Bra saat Tidur Sebabkan Kanker Payudara? Mitos atau Fakta?

POS KUPANG.COM - Apakah Anda termasuk wanita yang selalu melepaskan bra sebelum tidur?

Memang banyak wanita yang takut tidur dengan menggunakan bra karena ada mitos yang menyebut kebiasaan ini bisa menyebabkan Kanker Payudara.

Mitos lain menyebut tidur memakai bra bisa membuat payudara menjadi kandur karena bra melemahkan jaringan payudara.

Namun sejauh ini belum ada bukti efek negatif bagi kesehatan jika memakai bra saat tidur.

Menurut Amber Guth, Director of the Breast Cancer Surgery Multidisciplinary Fellowship at NYU Langone Medical Center, tidak ada bukti bahwa menggunakan bra saat tidur bermanfaat maupun berbahaya.

Rumor mengenai kanker ini bermula dari munculnya buku "Dressed to Kill" tahun 1955.

• Artis Seksi ini Pakai Guna-guna Diungkap Paranormal,Sampai Gaet Pria Tajir Beristri,Pria tak Berdaya

Dalam buku itu dituliskan bahwa menggunakan bra cukup ketat berisiko terkena Kanker Payudara.

Hal itu disebabkan konstriksi pembuluh limfatik pada payudara yang menjebak 'racun' dalam tubuh.

Tetapi tidak ada satu pun ilmu pengetahuan yang mendukung pendapat tersebut.

Studi kasus terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, juga tidak dapat menemukan hubungan antara risiko Kanker Payudara dan penggunaan bra dengan wanita pascamenopause.