Bukannya Diam di Rumah Malah Bule-bule Ini Pesta Ria, Video Bersenang-senang Viral, Kata Satpol PP

POS KUPANG.COM-- - Di tengah wabah virus corona yang semakin memakan korban, masyarakat diimbau untuk melakukan social distancing.

Beberapa dari mereka diminta untuk bekerja dan belajar di rumah agar tidak perlu berpergian dan bertemu dengan banyak orang.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh warga negara asing dan juga masyarakat lokal di Bali.

Bukannya berdiam diri di rumah mereka justru asyik berpesta ria.

Pesta tersebut pun dihadiri banyak orang.

Video para WNA berpesta itu viral seperti yang diunggah oleh akun Instagram @infobalitoday dan akun Twitter @WulanRussel.

Mereka mengecam tindakan WNA yang tidak menaati imbauan menjaga jarak dan tidak berkumpul yang telah diserukan.

Video viral itu tersebar setelah diunggah oleh salah satu WNA yang menghadiri pesta tersebut.

Ia seakan-akan mengetahui mengenai social distancing tapi tak peduli akan hal tersebut.

Suasana pesta ia rekam sembari menuliskan 'Nothing low key about this' dan 'Social distance plz I'm gettin off'.