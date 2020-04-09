Jadwal acara TV
Jadwal Acara TV Hari Ini, Kamis 9 April 2020: Ada Movie Vaganza pukul 08.00 WIB di Trans 7
Jangan lewat Movie Vaganza pukul 08.00 WIB di Trans 7. Lihat jadwal acara TV lengkap hari ini.
Terjadwal.org
Jadwal Acara TV Hari Ini
Ada Movie Vaganza di Trans 7 pukul 08.00 WIB.
Film Ender's Game pukul 08.30 WIB di Trans TV.
Pukul 07.30 di RCTI tayang sebuah film komedi animasi, The Secret Life of Pets.
Sementara itu, pukul 21.00 WIB di GTV tayang sebuah film Exodus: Gods and Kings.
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Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV Kamis, (9/4/2020):
GTV
01:00 MNC Shop
01:30 Scorpion King 3: Battle For...
02:00 iSinema
03:00 iSinema
04:00 Gerebek
04:30 Buletin iNews Pagi
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Kamis 9 April 2020
Movie Vaganza
Trans 7
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Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews