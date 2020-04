Jadwal Acara TV Malam Ini, Selasa 7 April: Jangan Lewatkan The Lost Battalion di GTV Pukul 23.30 WIB

Film The Lost Battalion

Sebuah film aksi asal Amerika, xXx: Return of Xander Cage tayang pukul 21.00 WIB di Bioskop Trans TV.

Film komedi animasi Dispicable Me 2 tayang pukul 07.30 WIB di RCTI

Sinetron Heart Series kembali tayang di SCTV pada pukul 17.00 WIB.

Dilansir mncvision.id, berikut jadwal tayang acara TV Selasa, (7/4/2020):

GTV

15:00 Kungfu Panda: The Legend...

17:00 Naruto The Last Hokage

18:30 Uang Kaget

19:30 Bedah Rumah Baru

21:00 The Fate Of The Furious

23:30 The Lost Battalion

• Sinopsis Drama Korea Lee Min Ho Terbaru, The King: Eternal Monarch, Tayang April ini, Catat Waktunya