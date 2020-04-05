Jadwal acara TV
Jadwal Acara TV Hari Ini,Minggu 5 April 2020:Cinta Karena Cinta di SCTV & The Last Stand di Trans TV
Simak Jadwal Acara TV Hari Ini,Minggu 5 April 2020:Cinta Karena Cinta di SCTV & The Last Stand di Trans TV
Kolase Vidio
Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu (19/2/2020), Malam ini sinetron Cinta Karena Cinta bakal tayang di SCTV pada pukul 21.30 WIB
Akan ada Movievaganza di Trans7 mulai pukul 8.00 WIB.
Sementara, Naruto The Last Hokage di GTV pukul 17.00 WIB.
Pukul 12.30 WIB di RCTI tayang film asal Amerika, 'Home Alone 2'.
• Sinopsis Drama Korea Terbaru Park Min Young & Seo Kang Joon When the Weather is Fine
Dilansir dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV, Minggu (5/4/2020):
GTV
00:00 Trainwreck
02:00 iSinema
03:00 iSinema
04:30 Buletin iNews Pagi
05:00 Bukan Hoax
06:00 SpongeBob SquarePants Movie
08:00 Travel Addict
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Hari ini
Minggu 5 April 2020
Sinetron Cinta Karena Cinta
SCTV
The Last Stand
Trans TV
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Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews