Jadwal acara TV

Jadwal Acara TV Hari Ini,Minggu 5 April 2020:Cinta Karena Cinta di SCTV & The Last Stand di Trans TV

Simak Jadwal Acara TV Hari Ini,Minggu 5 April 2020:Cinta Karena Cinta di SCTV & The Last Stand di Trans TV

Jadwal Acara TV Hari Ini,Minggu 5 April 2020:Cinta Karena Cinta di SCTV & The Last Stand di Trans TV
Kolase Vidio
Jadwal Acara TV Hari Ini Rabu (19/2/2020), Malam ini sinetron Cinta Karena Cinta bakal tayang di SCTV pada pukul 21.30 WIB 

Akan ada Movievaganza di Trans7 mulai pukul 8.00 WIB.

Pukul 12.30 WIB di RCTI tayang film asal Amerika, 'Home Alone 2'.

Sinopsis Drama Korea Terbaru Park Min Young & Seo Kang Joon When the Weather is Fine

Dilansir dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV, Minggu (5/4/2020):

GTV

00:00 Trainwreck

02:00 iSinema

03:00 iSinema

04:30 Buletin iNews Pagi

05:00 Bukan Hoax

06:00 SpongeBob SquarePants Movie

08:00 Travel Addict

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Tags
Jadwal Acara TV
Hari ini
Minggu 5 April 2020
Sinetron Cinta Karena Cinta
SCTV
The Last Stand
Trans TV
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Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
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