Jadwal acara TV

Jadwal Acara TV Nasional Besok, Sabtu 4 April: Ada Film Godzilla di Trans TV dan First Blood di GTV

Yuk usir rasa bosan di rumah dengan menonton acara menarik di TV-TV nasional. Beriktu jadwal acara TV nasional besok, Sabtu 4 April 2020

Jadwal Acara TV Nasional Besok, Sabtu 4 April: Ada Film Godzilla di Trans TV dan First Blood di GTV
Tribunwiki
Film First Blood 

Kamu bisa menyaksikan film-film menarik di Bioskop Trans TV dan juga GTV. Besok, Sabtu (4/4/2020), Ada film Godzilla (1998) di Trans TV dan First Blood di GTV.

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Selain itu juga akan film Entourage dan Code of Honor masih di Bioskop Trans TV.

Cover Jadwal TV Besok
Cover Jadwal TV Besok (Kolase Tribunnews.com)

Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal acara TV besok, Sabtu (4/4/2020), yang dikutip dari mncvision.id:

1. ANTV

00.15 WIB - Karma Balik

02.15 WIB - Jejak Kriminal

02.45 WIB - Petualangan Iblis Merah

03.30 WIB - Ketika Suster Ngesot

04.30 WIB - Munki And Trunk

05.00 WIB - The Owl & Co

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Tags
Jadwal Acara TV
besok
Sabtu 4 April 2020
Film Godzilla
Bioskop Trans TV
Firs Blood
GTV
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Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews
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