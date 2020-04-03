Jadwal acara TV
Jadwal Acara TV Nasional Besok, Sabtu 4 April: Ada Film Godzilla di Trans TV dan First Blood di GTV
Yuk usir rasa bosan di rumah dengan menonton acara menarik di TV-TV nasional. Beriktu jadwal acara TV nasional besok, Sabtu 4 April 2020
Tribunwiki
Film First Blood
Kamu bisa menyaksikan film-film menarik di Bioskop Trans TV dan juga GTV. Besok, Sabtu (4/4/2020), Ada film Godzilla (1998) di Trans TV dan First Blood di GTV.
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Selain itu juga akan film Entourage dan Code of Honor masih di Bioskop Trans TV.
Sementara di GTV besok malam dijadwalkan film First Blood akan tayang.
Untuk lebih lengkapnya, berikut jadwal acara TV besok, Sabtu (4/4/2020), yang dikutip dari mncvision.id:
1. ANTV
00.15 WIB - Karma Balik
02.15 WIB - Jejak Kriminal
02.45 WIB - Petualangan Iblis Merah
03.30 WIB - Ketika Suster Ngesot
04.30 WIB - Munki And Trunk
05.00 WIB - The Owl & Co
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Jadwal Acara TV
besok
Sabtu 4 April 2020
Film Godzilla
Bioskop Trans TV
Firs Blood
GTV
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Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Tribunnews