Antisipasi Penyebaran Covid 19, BBPP Kupang sediakan alat dan membuat Disinfektan Sendiri

POS-KUPANG.COM I NOELBAKI---Virus covid-19 menjadi musuh dari seluruh manusia di seluruh dunia. Hingga saat ini, desinfektan salah satu dipercaya mampu mencegah penyebaran virus Corona.

Mnindaklanjuti pencegahan virus covid-19 yang semakin menyebar luas maka BBPP Kupang,

pada Senin (30/3), melakukan desinfeksi atau penyemprotan cairan desinfektan yang di buat sendiri oleh Pegawai BBPP Kupang mengikuti prosedur pembuatan desinfektan.

Sesuai rilis berita yang dikirim BBPP Kupang disebutkan, penelitian menunjukan bahwa virus corona dapat hidup di permukaan selama beberapa hari. Desinfektan dipercaya mampu mensterilkan benda-benda dari kuman, bakteri, dan virus karena mengandung chlorin.

Menurut Kepala BBPP Kupang,; Drh. Bambang Haryanto, desinfeksi atau penyemprotan Desinfektan merupakan suatu pencegahan dari berbagai jenis organisme berbahaya, baik virus dan bakteri maupun jamur, yang bisa menyebabkan penularan penyakit. Penyemprotan desinfektan untuk mencegah semua hal itu.

Pada kesempatan yang sama Marcelino sebagai salah satu petugas yang melakukan penyemprotan desinfektan di kantor mengatakan, desinfektan yang disemprot di kawasan BBPP Kupang merupakan hasil rakitan sendiri. Pihaknya membuat larutan desinfektan dengan mengikuti panduan-panduan yang telah ada.

” Untuk membuat larutan desinfektan, kami harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Bahan dan alat yang digunakan adalah air, cairan yang mengandung chloride yang kami pakai adalah pemutih pakaian yaitu byclin dan botol/alat penyemprot dengan takaran yang sesuai dengan petunjuk yang ada, ” ungkapnya.

Dilaporkan dalam The New England Journal of Medicine, virus corona baru ini dapat tetap hidup di udara hingga tiga jam, pada tembaga hingga empat jam, pada kardus hingga 24 jam, dan pada plastik dan stainless steel hingga 72 jam.

Kepala BBPP Kupang, Bambang mengatakan, penyemprotan di BBPP Kupang ini menggunakan desinfektan yang di buat sendiri oleh pegawai dengan melihat literature pembuatan desinfektan untuk rumah tangga atau area publik.

Dijelaskan Bambang, dengan membuat sendiri larutan desinfektan, BBPP Kupang dapat mendisinfeksi lingkungan sekitar untuk mematikan virus tersebut.

Dikatakan, dengan melakukan sendiri disinfeksi akan membantu pimpinan dan pegawai dalam mencegah penularan virus, serta menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dan bisa mengedukasi pegawai untuk membuat disinfektan sendiri untuk di rumah dan lingkungannya.

“Meski sudah dilakukan penyemprotan Desinfektan namun kita tetap waspada dengan melalukan tindakan - tindakan pencegahan, sesuai dengan prosedur atau protocol pencegahan covid 19 , dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta tak lupa untuk tetap menjaga stamina dan sistem imunitas," pinta Bambang.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)