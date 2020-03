Wabah Covid-19, Persita Tangerang Dukung Keputusan PSSI Hentikan Liga 1 2020, Simak Info

POS KUPANG.COM--Persita Tangerang mengeluarkan pernyataan resmi klub menanggapi Surat Keputusan PSSI terkait penundaan kompetisi Liga 1 2020.

Persita Tangerang akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi klub menanggapi Surat Keputusan PSSI terkait kompetisi Shopee Liga 1 musim 2020 berada dalam status keadaan tertentu darurat bencana virus COVID-19 setelah menimbang arahan dari Presiden RI Joko Widodo serta masukan dari banyak pihak.

Sesuai surat keputusan tersebut, PSSI menetapkan bulan Maret hingga Juni sebagai keadaan tertentu darurat bencana terkait penyebaran virus COVID 19 di mana status ini disebut sebagai keadaan kahar atau force majeure.

Terkait keputusan tersebut, Persita Tangerang secara umum menerima dan mendukung kebijakan yang telah diambil PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia.

Melalui rilis yang diberikan oleh Yetta Angelina selaku media officer Persita, Sabtu, (28/3/2020), manajer Persita, I Nyoman Suryanthara memberikan tanggapannya.

“Kami tentu menerima dan mendukung keputusan dari PSSI. Apalagi ini kan memang untuk kepentingan dan keselamatan kita semua. Yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan semua pelaku industri sepak bola. Karena itu kami menerima keputusan ini dengan lapang dada sambil terus melakukan koordinasi internal untuk beberapa penyesuaian yang menyusul keputusan ini tentunya,” ujar I Nyoman Suryanthara.

Tentu keputusan yang ditetapkan PSSI ini berat, meski memang harus dijalankan. Karena itu, Persita juga memiliki beberapa pandangan terkait keputusan pemberhentian sementara kompetisi Shopee Liga 1 2020, salah satunya terkait jadwal pertandingan lanjutan.

Seperti yang tercantum di keputusan PSSI, jika memang status keadaan darurat penyebaran COVID-19 tidak diperpanjang lebih dari 29 Mei, maka kompetisi akan dilanjutkan per tanggal 1 Juli 2020.

Persita berharap ada kejelasan soal jadwal ini, terutama dari pihak operatir kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Annas Fitranto, kiper Persita Tangerang. (Warta Kota/Rafsanjani Simanjorang)

“Terkait itu, kalau memang nantinya kompetisi berjalan mulai 1 Juli lagi, kami berharap PSSI atau PT. LIB sudah menyiapkan jadwal yang fix. Karena ini akan mempengaruhi durasi kompetisi dan durasi kompetisi juga akan berpengaruh pada masa kontrak pemain, pelatih dan

official pastinya. Karena kan pada umumnya mereka menandatangani kontrak per musim atau per tahun. Jadi ini pasti akan berpengaruh pada kondisi kontrak mereka. Ini yang kami minta

untuk dinegaskan kembali,” tambah Nyoman.