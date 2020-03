Pelatih Maung Pantau Pemain Persib Bandung Lewat Video Call,Minta Kepastian dari PSSI, Info

POS KUPANG.COM-- - Persib Bandung akhirnya menghentikan aktivitas bersama.

Sebelumnya, pelatih Robert Alberts memilih tetap membawa skuat Persib Bandung ke lapangan untuk mempersiapkan diri menghadapi Persita Tangerang di pekan keempat Liga 1 2020, Minggu (5/4/2020).

Keputusan penghentian aktivitas itu diambil dalam rapat tertutup dengan manajemen Persib Bandung soal penyebaran virus korona di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Selasa (24/3/2020).

• Layanan Besuk Online Rutan Kupang Ramai Dimanfaatkan Keluarga Tahanan

• Cegah Penyebaran Covid-19, PLN Hitung Pemakaian Listrik Rata-Rata Tiga Bulan Terakhir

Pelatih Persib Bandung Robert Alberts saat mengapresiasi permainan Ghozali Siregar pada laga Persib Bandung dijamu Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (11/12/2019) (TribunKaltim/Nevrianto Hardi Prasetyo)

Meski tidak ada aktivitas latihan bersama, Robert Alberts tetap memberikan program khusus untuk para pemain selama menjalani aktivitas di rumah masing‑masing.

Program latihan di rumah ini akan dipantau oleh pelatih asal Belanda tersebut secara daring atau online.

"Kami sudah rancang ini sebelumnya. Nanti ada latihan yang tim pelatih awasi melalui video atau video call. Seminggu dua kali ada latihan ketahanan tubuh. Sekali dalam seminggu ada latihan aerobik dan nonaerobik. Setelahnya mereka bisa improve latihan masing‑masing sesuai kebutuhan," kata Robert Alberts dilansir laman resmi Persib Bandung.

• Faktor Ini Pemicu Bursa Transfer Pemain Persib Bandung ini Jadi Melambunga Tinggi, Info Liga 1 2020

Official Training Match Arema Vs Persib di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (7/3/2020).

Official Training Match Arema Vs Persib di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Sabtu (7/3/2020). (Tribunjabar.id/Ferdyan)

Robert Alberts beri pengarahan kepada para pemain Persib Bandung (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Ia berharap semua pemain bisa terus menjaga kondisi kebugaran tubuhnya meski hanya beraktivitas di rumahnya.

"Kami masih tidak tahu sampai kapan ini akan dihentikan. Setidaknya dengan program latihan di rumah akan membuat pemain siap untuk melakukan latihan bersama jika kondisi sudah membaik," katanya.

Minta PSSI Segera Memutuskan