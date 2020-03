Momen Ustadz Yusuf Mansur Minta Didoakan Eyang Sujiatmi Notomiharjo, Menangis di Depan Ibunda Jokowi

POS-KUPANG.COM - Momen Ustadz Yusuf Mansur Minta Didoakan Eyang Sujiatmi Notomiharjo, Menangis di Depan Ibunda Jokowi

Ustadz Yusuf Mansur membagikan momen di mana dirinya minta didoakan oleh almarhumah Sujiatmi Notomiharjo.

Saat didoakan itulah, sambil menengadahkan kedua tangan tepat di hadapan ibunda Presiden Jokowi, Ustadz Yusuf Mansur sesekali terisak.

Tangisnya pecah saat ibunda Jokowi Sujiatmi Notomiharjo selesai berdoa. Ustadz Yusuf Mansur kemudian menunduukan kepala, mencium kedua tangan almarhumah.

"One of the best moment dengan Eyang...Innaa lillaah... Doa trbaik u beliau," tulis Ustadz Yusuf Mansur untuk video yang diunggah di akun Instagram miliknya @yusufmansurnew

Postingan Ustadz Yusuf Mansur ini pun mendapatkan komentar dari netizen.

@dheppratiwi: Kok aku meweekk lihatnya mashaAllah semoga Husnul Khotimah Aammiin

@novie_maulida: Semoga eyang husnul khotimah. Aaamiinn ya robbalalamiinn.. Ya allahh.. Kuatkan bapak kami.. Pak jokowiii..

@maurahat: Teramat berkesan dan mendalam,,, semoga amal ibadahmu diterima Allah swt. Aamin.

