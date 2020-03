Ekspresi Menggemaskan Noah Sinclair Saat Rayakan Ultah BCL Bareng Keluarga Sinclair Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM - Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL Minggu (22/3/2020) kemarin baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 37.

Ulang tahun kali ini menjadi ulang tahun yang berbeda bagi BCL. Hal ini dikarenakan ini menjadi perayaan ultah pertamanya tanpa sang suami, Ashraf Sincalir yang telah meninggal beberapa waktu lalu.

BCL sempat mengunggah sebuah pesan menyentuh melalui akun InstaStornya. BCL sempat menyampaikan jika hal yang terjadi padanya cukup berat karena kehilangan orang terkasih tapi ia tetap harus bangkit.

BCL juga meminta doa untuk mendiang suaminya yang telah tiada.

Momen ultah BCL juga dibagikan oleh saudara ipar yang merupakan saudara perempuan Ashraf Sinclair, Aishah Sinclair.

Sebelumnya Aishah Sinclair mengunggah sebuah foto dan memberikan ucapan selamat untuk BCL.

"Sisters. Now and forever.



Happy birthday to this beautiful lady in the middle.



I know this is not the easiest birthday to celebrate, but there will be among more happy ones in the many years to come insyaAllah.



Love you so much!"

Tidak hanya itu, baru-baru ini Aishah Sinclair juga menggunggah momen kebersamaan keluarga besar Sinclair yang melakukan video call grup.

Di foto yang diunggah Aishah Sinclair di akun Instagramnya, terlihat ekspresi BCL dan Noah Sinclair yang menggemaskan.

BCL dan Noah Sinclair juga ditemani ibunda Ashraf yang sepertinya menemani BCL saat hari ulang tahunnya.

