Unggahan Pertama BCL di Instagram Pasca Ditinggal Ashraf Sinclair, Ibu Noah Sinclair Curhat ini

POS-KUPANG.COM - Aktris sekaligus penyanyi Bunga Citra Lestari untuk pertama kalinya mengunggah sesuatu di akun Instagramnya setelah sang suami Ashraf Sinclair meninggal dunia.

BCL memang tidak terlihat mengupdate atau memposting apapun di akun Instagramnya pasca Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Namun, Minggu (22/3/2020), Unge mengunggah tulisan panjang bertuliskan isi hatinya dan ia bagikan kepada followernya.

Momen ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke 37 tahun.

BCL bercerita tentang upayanya bangkit dan mengaku ini bukan perjalanan yang mudah.

Unge juga mengutarakan rasa terimakasihnya kepada keluarga, sahabat, fans, yang terus memberikan support dan dukungan selama ia menjalani masa-masa terberat ini.

• Deretan Foto Firasat Kepergian Ashraf Sinclair, BCL Peluk Noah hingga Wajah Muram Sang Suami

• Ditinggal Ashraf Sinclair, Lihat Perubahan Tingkah Laku Noah Sinclair Saat Sholat, BCL Bangga

• Putra BCL Mulai Jadi Imam Salat Gantikan Sang Ayah Ashraf Sinclain yang Meninga, Natizen Terharu

• Kembali Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Pose BCL dan Noah di Atas Pusara Sang Suami Jadi Sorotan

• Bikin Sedih, Pose BCL dan Noah Saat Kunjungi Makam Ashraf Sinclair Jadi Sorotan, Netizen Baper

Unge pun meminta doa di hari ulang tahunnya agar followersnya mengirimkan doa untuk Ashraf dan juga doa untuk kita semua agar dilindungi dari marabahaya.

Di akhir kalimat, Unge memberikan anjuran untuk tetap di rumah karena kondisi virus corona yang tengah merebak di Tanah Air.

"I know i havent post anything lately.. karena sejujurnya masi blom bisa.. But on this special day, my birthday, i decided to post this..

Aku mau blg terimakasih utk semua ucapan dan cinta yg diberikan utk aku..