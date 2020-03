Kembali Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Pose BCL dan Noah di Atas Pusara Sang Suami Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM- Penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL ) dan sang putra Noah Sinclair kembali berziarah ke makam Ashraf Sinclair bru-baru ini.

Hal itu terlihat dari unggahan sang ibu, Emmy Muchlis, Senin (16/3/2020).

Dalam unggahan, BCL ditemani sang putra Noah Sinclair terlihat duduk di samping pusara Ashraf Sinclair dan menatap nisan sang suami

BCL, Noah dan mendiang Ashraf Sinclair (instgram)

Kenangan Bunga Citra Lestari, Noah Sinclair dan Ashraf Sinclair (Instagram @ashrafsinclair)Ibunda Ashraf Sinclair Bangga pada BCLDikutip TribunnewsBogor.com, beberapa waktu lalu, ibunda Ashraf Sinclair mengunggah beberapa foto Noah Sinclair di laman Instagram-nya.

• Pria Berkumis & Berjenggot Tipis Ini Incar BCL Janda Ashraf Sinclair, Ngaku-Ngaku Kembaran Ayah Noah

Khadijah Sinclair mengurai kenangan saat Noah Sinclair masih bayi hingga ketika sang cucu tengah berulang tahun yang kesembilan.Tampak gemas dengan sosok Noah Sinclair, Khadijah Sinclair pun membagikan foto saat sang cucu masih bayi.Dalam foto tersebut tampak Noah Sinclair bayi sedang digendong oleh BCL.Bak ingin menguatkan sang cucu, Khadijah Sinclair pun menuliskan caption yang ia tujukkan untuk Noah Sinclair.Diakui Ibunda Ashraf Sinclair, ia akan selalu bersama sang cucu sampai kapanpun."#muchlove #lovingmommie #nenawithyou#omaalwaysthere," tulis Khadijah Sinclair dalam akun @dida_sinclair.Tak hanya satu momen, Khadijah Sinclair juga mengurai momen ketika Noah Sinclair tengah mengaji.Dalam foto tersebut terlihat Noah Sinclair sedang menyedekapkan tangannya.Di hadapan Noah Sinclair tampak satu buah iqro.Noah Sinclair terlihat mengenakan peci.Dengan wajah serius, Noah Sinclair disinyalir sedang melayangkan doa.Kenangan soal Noah Sinclair yang diurai Khadijah Sinclair sontak saja menjadi perhatian publik.

• Sebentar Lagi BCL Ulang Tahun, Ini yang Bakal Ia Lakukan Usai Ashraf Sinclair Tiada, Tak Ada Pesta?

Sebelumnya, ibunda Ashraf Sinclair itu juga sempat melayangkan pujiannya kepada Bunga Citra Lestari ( BCL).Melalui unggahannya di laman Instagram, ibunda Ashraf Sinclair mengaku bangga kepada BCL.Sebab diakui Khadijah Sinclair, BCL adalah sosok yang sangat disayangi oleh banyak orang."MasyaAlllah. Ribuan ribuan terima kasih atas kata kata yang amat murni. Bunga amat disayangi dan menjadi inspirasi kepada ramai minatnya. The link Bunga has to Ar Ashraf is me and together with Oma, we are going to watch Noah grow into a fine, happy and loving young man like his Daddy. Aamiin. (Kita akan melihat pertumbuhan Noah ke arah yang lebih baik, bahagia dan menjadi laki-laki yang penuh cinta seperti Daddy)," ungkap Khadijah Sinclair.Tak hanya itu, ibunda Ashraf Sinclair juga memberikan kalimat penyemangat untuk Noah Sinclair.Melalui caption singkatnya itu, ibunda Ashraf Sinclair yakin bahwa sang cucu, Noah akan tumbuh menjadi pria yang baik seperti ayahnya."Then there's Auntie Aishah and her girls, Uncle Adam and Uncle Alam with Tante Yuna and Tante Tasha. Noah also have Mommies' families with young cousins who will grow together with him. InsyaAllah, Allah swt have a good and caring plans for Noah. Aamiin(Ada tante Aishah dan putrinya, paman Adam dan paman Alam dengan Tante Yuna dan Tante Tasha. Noah juga punya keluarga dari ibu dengan sepupu-sepupu yang akan tumbuh bersamanya. Insya Allah, Allah akan menjaga dan punya rencana untuk Noah. Aamiin)," tulis Khadijah Sinclair.