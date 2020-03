Japnas NTT Lakukan Rapat Perdana

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) NTT mengadakan rapat perdana di Ume Lopo Subasuka, Kamis (12/3/2020).

Rapat ini diawali dengan perkenalan anggota Japnas NTT, mengetahui kendala usaha anggota dan harapan anggota terhadap Japnas.

Ketua Umum Japnas NTT, Fahmi Abddullah, ketika menghubungi POS-KUPANG.COM, Sabtu (14/3/2020), dalam rapat tersebut menyampaikan visi dan misi Japnas NTT lima tahun ke depan untuk membawa Japnas sebagai organisasi yang membawa manfaat yg besar bagi pertumbuhan usaha agggota dan bisa membangun sinergisitas demi membangun kekuatan kolektif dalam mengembangkan potensi daerah dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kata Fahmi, Japnas NTT akan segera melaksanakan Bisnis Coaching bagi anggota dan calon anggota, untuk awal akan dilaksanakan dua kegiatan secara bertahap yaitu "How to Grow Up Your Business With Digital Marketing" dan "Retail Excellence Workshop Series #1 Store Management'

"Akan ada kegiatan 'Bisnis Matching' baik antara pengusaha lokal dan pengusaha anggota japnas se Indonesia. Target pelaksanaan dalam tahun 2020," tuturnya.

Salah satu anggota Japnas NTT, Bobby Damanik, mengatakan Japnas NTT harus memiliki usaha bersama yang dapat membiayai aktifitas organisasi.

Kemudian tambah anggota lainnya, Deni Kapioru, rencana pelaksanaan Bisnis Maching harus dipersiapkan dengan benar, jika perlu diadakan studi banding ke PW lain yg sudah melaksanakannya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)