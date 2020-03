Jadwal Lengkap Liga 1 2020 Hari Ini Jumat 13 Maret 2020 Persebaya vs Persipura, Persib vs PSS?

POS-KUPANG.COM - Jadwal Lengkap Liga 1 2020 Hari Ini Jumat 13 Maret 2020 Persebaya vs Persipura, Persib vs PSS?

Liga 1 pekan ketiga akan mulai digelar pada Jumat (13/3/2020) hingga Minggu (15/3/2020) akhir pekan ini.

Sejumlah laga seru bakal kembali tersaji di pekan ketiga Liga 1 2020 akhir pekan ini.

Di antaranya adalah Persebaya vs Persipura, Bali United vs Madura United dan Persib Bandung vs PSS Sleman.

Satu laga yang akan menjadi sorotan di antaranya adalah Persebaya vs Persipura.

Persebaya Surabaya bisa dikatakan memiliki sedikit keuntungan dalam laga ini.

Pasalnya, anak asuh Aji Santoso mendapat waktu istirahat dan persiapan lebih lama, lantaran laga kontra Persija Jakarta ditunda.

Selain itu, Persebaya akan bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya yang dipastikan bakal dipenuhi oleh Bonek Mania, suporter setia Persebaya.

Persebaya tentu akan mengusung misi kemenangan dalam laga menjamu Persipura akhir pekan nanti.