LINK Live Streaming Indosiar Persebaya vs Persipura Liga 1 2020, Jumat 13/3 Jam 18.25 WIB

Link Live Streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura Liga 1 2020, Jumat 13/3 Jam 18.25 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung & Live Streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura di Liga 1 2020, Jumat (13/3/2020) malam.

Laga Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura bisa juga diakses via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming UseeTV (berbayar)

Ya, sesuai Jadwal Liga 1 2020, Link Live Streaming Persebaya vs Persipura tak hanya disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, namun bisa juga diakses via Live Streaming Vidio.com dan Live Streaming Usee TV.

Persebaya Surabaya diprediksi bisa meraih kemenangan perdana di Liga 1 2020 saat menjamu Persipura Jayapura, Jumat (13/3/20).

Pekan ke-3 Liga 1 2020 akan menghadirkan pertandingan big match antara Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura, Sabtu (13/03/20).

Berstatus sebagai tuan rumah, Persebaya Surabaya tentu pantas diposisikan sebagai tim yang lebih diunggulkan.

Akan menjalani pertandingan pertama di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya Surabaya akan mati-matian meraih kemenangan perdana.

Modal bagus pun mereka miliki. Seperti waktu istirahat yang lebih panjang, pasca ditundanya pertandingan pekan ke-2 melawan Persija Jakarta sebelumnya.

Selain itu, kondisi sang lawan yang masih limbung pasca kalah di kandang Borneo FC juga menjadi tolok ukur lainnya.