Toko Buku Gramedia Maumere Hadirkan Promo ‘School Office’

POS-KUPANG.COM|MAUMERE-- Toko Buku Gramedia Maumere di Jalan Kesehatan Kota Maumere, Pulau Flores, kembali menghadirkan promo Gramedia School Office.

Program yang telah berlaku sejak 21 Februari-30 April 2020 menyediakan diskon sampai 50 persen terhadap produk IT seperti printer, flash disk, aksesoris computer, memory. Kemudian diskon 30 persen untuk buku persiapan ujian setiap tingkatan sekolah dan buku buku pengembangan diri. Harga mulai Rp 5.900 untuk produk stationery alat tulis sekolah dan kantor. Program ini juga menyediakan eversac laptop case dan eversac sleeve dengan diskon 30 persen. Harga spesial tas ransel Eeversac Rp 250.000 dengan menunjukkan kartu pelajar.

“Program Gramedia School Office hadir serentak di seluruh Gramedia di Indonesia yang memanjakan para pelanggan yang sedang mencari kebutuhan alat tulis sekolah dan kantor,” kata Store Manager Gramedia Maumere, Gabriel Ivon, Selasa (10/3/2020).

Selain promo alat tulis sekolah dan kantor, konsumen juga mendapatkan harga spesial mulai Rp 12.900 untuk produk doraemon series yakni meja belajar, boneka bantal sampai dengan produk kaos kaki karakter serba doraemon.

Ia mengatakan, Gramedia Maumere telah menghadirkan promo berbelanja menggunakan tas go green Gramedia, Gratis mendapatkan satu kardus produk Gramedia hanya dengan berbelanja minimal Rp 200.000 khusus untuk transaksi buku bacaan selama Maret 2020.

Selama masih di bulan Maret, kata Gabriel, Gramedia memberikan promo selama kalap novel & anak berupa potongan Rp 50.000 setiap belanja minimal Rp 250.000 khusus transaksi buku novel, buku anak dan komik pendidikan terbitan Gramedia..

Setiap bulan Gramedia menghadirkan berbagai macam program promo untuk memberikan kemudahan bagi customer mendapatkan produk buku dan alat tulis dengan harga terjangkau, berkualitas mendukung gerakan gemar membaca di Sikka.

Gabriel menambahkan,saat ini Gramedia Maumere memiliki fasilitas pelayanan pemesanan produk buku dan non buku secara online dengan menggunakan Gramedia GO. Aplikasi ini memudahkan customer mendapatkan produk buku dan non buku yang secara fisik tidak tersedia di Toko Gramedia.

“Jadi kami pastikan semua produk buku yang tidak ada di toko dan dicari oleh customer akan tercover melalui aplikasi Gramedia GO,” katanya.

Gramedia GO juga memberikan kemudahan layanan antar sampai ke alamat tujuan customer sesuai dengan tagline ‘belanja buku mudah diantar ke rumah, temukan buku favoritmu lebih mudah dengan Gramedia GO.

Layanan Gramedia GO di Gramedia Maumere sebagai Inovasi Gramedia memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lengkap di era teknologi khususnya pemesanan produk Buku. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Euginius Mo’a).