IDEACLOUD Edukasi Bisnis Masa Kini

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Festival Bisnis untuk anak muda digelar di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat-Minggu (13-15/3/2020).

Kegiatan bertajuk IDEACLOUD 2020 ini, berlangsung di Voza Premium Office, Jalan HR Muhammad No 31.

IDEACLOUD yang dipelopori TANCORP bertujuan mendukung perkembangan Young Entrepreneur.

"IDEACLOUD 2020 adalah suatu Festival Bisnis untuk anak muda/next generation dalam mendapatkan inspirasi dan ide kreatif yang mendorong inovasi, sebuah event yang kami gagas untuk mendukung perkembangan young entrepreneur di daerah Jawa Timur, khususnya Surabaya," kata Public Relation TANCORP, Veronica Lee dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pos Kupang di Kupang, Sabtu (7/3/2020).

Menurut Veronica, TANCORP melihat bahwa di era yang terus berubah dengan cepat saat ini, inovasi adalah suatu hal yang menjadi keseharian. "Karena itulah sangat penting bagi anak-anak muda dan generasi millennial untuk dapat berkarya dengan kreatif melalui inovasi-inovasi baru," ujarnya.

Veronica menjelaskan, event ini menghadirkan lebih dari 60 pembicara dengan berbagai macam latar belakang spesialisasi, untuk bersama membahas mengenai ide, inovasi dan bisnis.

"Acara ini bertujuan untuk dapat membagikan inspirasi-inspirasi baru bagi para peserta, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk dapat mengembangkan koneksi dan relasi. Target peserta acara ini sendiri mulai dari usia 20 hingga 40 tahun," paparnya.

Dengan peserta lebih dari 5000 partisipan, lanjut Veronica, IDEACLOUD menyusun tiga program utama, yaitu Talks, Business dan Experience.

Ia menguraikan, pada sesi Talks memberi kesempatan partisipan langsung bisa mendengarkan kelas-kelas pilihan yang ada, tersedia kurang lebih 20 kelas per hari.

Sedangkan Business adalah program yang memberikan kesempatan partisipan langsung bisa mempresentasikan bisnis atau ide bisnisnya kepada lebih dari 20 unit bisnis yang ikut berpartisipasi, pada program ini juga disediakan kesempatan untuk partisipan langsung berdiskusi dengan para pembicara.

"Experience adalah program yang paling menggambarkan kreativitas dan atmosfir dari acara, melalui Business Booth Experience, Food Bazaar, dan Photobooth Interaktif," terang Veronica.

Sesuai dengan schedule hari pertama kegiatan, setelah acara pembukaan dilanjutkan pemaparan materi dengan topik The Power of Idea and Innovation oleh CEO of TANCORP, Hermanto Tanoko.

Kemudian penyajian materi dengan topik 3 Strategies To Increase Your Business Income through Digital Innovation oleh CEO & Founder Tribelio, Denny Santoso dan materi Innovative Way To Increase Business Performance oleh Consultant/Author/CEO GML Group, Suwardi Luis. (*/aca)