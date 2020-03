Ini Best Team Liga 1 2020 Pekan Pertama, Persija Sumba 3 Pemain Persib Wander Pemain Terbaik Info

- Liga 1 2020 telah menghabiskan pekan pertamanya.

Sebanyak sembilan pertandingan di pekan pertama telah tuntas semua.

Enam dari 18 tim yang tampil di antaranya mampu meraih kemenangan dan bersaing di papan atas klasemen sementara.

Sejumlah pemain dengan penampilan mentereng juga masuk dalam daftar terbaik sementara.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram resmi Liga 1, Selasa (3/3/2020), gelaran sepak bola kasta atas itu telah memunculkan susunan pemain terbaiknya di pekan pertama.

Penilaian tersebut didasarkan pada penampilan moncernya di laga perdana.

Striker Persib Bandung, Wander Luiz masuk dalam susunan terbaik versi Liga 1 2020 di pekan pertama.

Lebih dari itu, striker asal Brasil tersebut bahkan dinobatkan sebagai best player of the week minggu ini.

Hal itu tak terlepas dari penampilan moncernya kala Persib Bandung menjamu Persela Lamongan, Minggu (1/3/2020).

Wander Luiz menjadi pahlawan kemenangan maung Bandung usai menyumbangkan dua gol.