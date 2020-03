Pemain Asing Jadi Penentu Hari Pertama Liga 1 2020, Persib Bandung vs Persela Lamongan? Info

POS KUPANG.COM--- Peran para pemain asing begitu menonjol di tiga laga perdana Liga 1 2020.

Ada tiga laga pada hari pertama Liga 1 2020, yakni Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, Madura United vs Barito Putera, dan Persiraja Aceh vs Bhayangkara FC.

Pemain-pemain asing tersebut menonjol dalam urusan mencetak gol dan membuat asis.

Dalam partai Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, dua pemain asing dari kedua kubu menjadi penentu.

Pemain Persik Kediri, Gaspar Vega, tampil sebagai pencetak gol pertama di Liga 1 2020.

Wander Luiz (kiri) dan Gilmar Jose saat berseragam Perak FA (witter@MohKelpoh)

Menyusul handball Hansamu Yama, Gaspar Vega mampu mencetak gol melalui titik putih di menit 33.

Di pihak Persebaya Surabaya, Mahmoud Eid mencatat assist untuk gol yang dicetak Hansamu Hama.

• Pendatang Baru Persik Kediri Mampu Imbangi Persebaya Surabaya saat Derby Perdana Liga 1 2020

Berkat umpan dari tendangan bebas Mahmoud Eid itu, Hansamu menebus kesalahannya melalui gol sundulan.

Catatan paling berkilau dibuat trio pemain asing Madura United.

Berkat performa gemilang tiga pemain asing, Madura United menghancurkan Barito Putera 4-0.