Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat Canangkan Desa Digital di Malata Sumba Barat

POS-KUPANG. COM | MALATA –Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) melaunching Desa Malata, Kecamatan Tana Righu,Kabulaten Sumba Barat sebagai desa digital, Jumat (28/2/2020).

Dalam rilis yang dikirim Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sumba Barat, Ridho Samani kepada POS KUPANG. COM, Sabtu 29/2/2020), disebutkan, Desa Digital merupakan upaya pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur , VBL mengatakan, masyarakat Desa Malata harus benar-benar memanfaatkan jaringan internet yang ada, untuk hal-hal positif terutama dalam pembangunan ekonomi masyarakat seperti perdagangan, terutama hasil dari pertanian dan peternakan, tenunan masyarakat dan juga tentu bisa berkomunikasi yang lebih cepat dengan adanya internet ini.

Bagi Gubernur, VBL, yang lebih penting masyarakat bisa mempromosikan daerah-daerah wisata di Desa Malata dan Kecamatan Tana Righu, karena Pulau Sumba adalah the wonderfull island in the word pulau terindah di dunia tentu mempunyai situs-situs wisata yang masih banyak belum terekspos.

Desa Digital ini bisa terlaksana berkat kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Bank NTT Cabang Waikabubak, mulai dari persiapan-persiapan sampai terlaksananya acara launching ini.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur VBL hadir beserta rombongan beberapa kepala Perangkat Daerah Provinsi NTT , Bupati Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan perangkat daerah, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sumba Barat.

Hadir pula rombongan RAKOR bidang Kominfo Tingkat Provinsi NTT yaitu unsur DPRD, sekda/ mewakili dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi seluruh NTT beserta tim Diskominfo Provinsi NTT.

Kehadiran peserta RAKOR dalam kegiatan launching ini merupakan bagian dari agenda kunjungan RAKOR yang hari pertama dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 27 Februari 2020.(Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Gerardus Manyella)