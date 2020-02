Selain Made Wirawan, Ini Beberapa Nama yang Raih Penghargaan Forum Wartawan Persib

Selain I Made Wirawan, ini beberapa nama yang raih penghargaan Forum Wartawan Persib



POS-KUPANG.COM | BANDUNG - Tak hanya Made, penghargaan pun diberikan kepada Abdul Aziz Lufti Akbar (Breakthrough Player of The Year 2019), Frets Butuan (Goal of The Year 2019), dan Beckham Putra Nugraha (Young Player of The Year 2019).

Selain itu, FWB pun memberikan penghargaan kepada manajer Persib, Umuh Muchtar. Umuh meraih penghargaan dalam kategori Concern Person 2019.

Tak ketinggalan penghargaan pun diberikan kepada sosok pelatih legendaris Persib, Indra Mohammad Thohir, dalam kategori Lifetime Achievement.

Umuh sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan FWB kepadanya.

Menurut dia, apa yang dilakukan FWB sangat positif untuk memberikan motivasi kepada para pemain Persib agar lebih terpacu untuk memberikan kontribusi maksimal kepada Maung Bandung.

Sosok yang sudah 12 tahun menjabat sebagai manajer Persib itu berharap FWB konsisten memberikan penghargaan kepada pemain Persib.

Menurut Umuh, pemberian penghargaan kepada pemain Persib juga menjadi salah satu hiburan untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung.

"Kalau tiap tahun seperti ini akan lebih semarak karena sepak bola persib ini hiburan buat warga bandung dan jawa barat. Sekarang seperti begini, kan orang yang hadir begitu banyak dari pagi sampai malam begini," tegas Umuh.

Adapun Indra Thohir menganggap penghargaan yang diberikan FWB kepada para pemain Persib menunjukkan sinergi positif yang terjalin antara Persib dan jurnalis.

"Saya rasa ini pertama kali ya, ada penghargaan yang diberikan jurnalis kepada insan sepak bola di Indonesia," tutur Thohir.