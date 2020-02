Raih Penghargaan Pemain Terbaik Persib Versi Forum Wartawan Persib, Iini Komentar Made Wirawan

Setelah raih penghargaan Pemain Terbaik Persib 2019 versi Forum Wartawan Persib, ini komentar I Made Wirawan

POS-KUPANG.COM | BANDUNG - Forum Wartawan Persib ( FWB) memberikan penghargaan dalam beberapa nominasi kepada sejumlah pemain Persib Bandung. Penghargaan tersebut, diberikan dalam acara Bobotoh Day yang berlangsung di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Sabtu (22/2/2020).

Penjaga gawang senior Persib, I Made Wirawan, terpilih sebagai pemain terbaik Persib pada musim 2019. Penjaga gawang asal Bali itu mendapatkan penghargaan Best Player of The Year Persib 2019.

Tanpa menafikan peran pemainnya, namun kontribusi Made bagi Persib sangat krusial pada Liga 1 2019. Musim lalu, Persib sempat mengalami krisis penjaga gawang setelah cederanya Muhammad Natshir Fadhil Mahbuby.

Sosok Made pun kemudian dipercaya sebagai penjaga gawang utama Persib. Awalnya, banyak yang meragukan Made karena usianya yang sudah tidak lagi muda, 38 tahun.

Akan tetapi, Made justru tampil klinis di bawah mistar gawang Persib. Dia menjadi palang pintu terakhir yang tangguh dan sulit ditaklukkan lawan pada lini pertahanan Persib.

Tampil dalam 31 laga, Made mencatatkan 12 cleansheet. Statistik tersebut menempatkan Made sebagai penjaga gawang dengan jumlah cleansheet terbanyak, bersama Dede Sulaiman (Persipura Jayapura) dan Wawan Hendrawan (Bali United).

"Mudah-mudahan ini bisa memacu saya, bisa selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan," kata Made.

"Dan untuk persib ke depannya mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi lebih lagi dan bisa berprestasi lagi bersama Persib," ungkap dia.

Selain Made, penghargaan pun diberikan kepada Abdul Aziz Lufti Akbar (Breakthrough Player of The Year 2019), Frets Butuan (Goal of The Year 2019), dan Beckham Putra Nugraha (Young Player of The Year 2019).