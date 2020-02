Penyanyi Ello Pamer Pacar Baru di Momen Ulang Tahun ke-37, Sudah Move On dari Aurelie Moeremans?

POS-KUPANG.COM - Marcello Tahitoe atau Ello baru saja berulang tahun ke 37. Pada momen itu, Ello akhirnya memamerkan pacar barunya bernama Susan Tanoe.

Suasana bahagia tengah menyelimuti hati Marcello Tahitoe atau yang lebih populer dengan nama Ello.

Mantan kekasih Aurelie Moeremans tersebut baru saja berulang tahun ke-37 pada (20/2/2020).

Pada momen ulang tahunnya kali ini, Ello akhirnya mempublikasi kekasih barunya ke hadapan publik.

Ello dan pacar baru (TribunStyle.com/Instagram @marcello_tahitoe)

Hal itu terlihat pada unggahan terbaru Ello di Instagram pada Jumat (21/2/2020).

Ello nampak mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan momen perayaan ulang tahunnya yang ke-37.

Pada slide pertama Ello mengunggah foto memeluk seorang wanita yang tengah membawa kue.

Ia juga menyematkan akun Instagram @susantanugraha di foto tersebut.

• Penyanyi Ello Ikut Investasi Bodong MeMiles Karena Tergiur Hadiah Mobil Mewah, Simak YUK

• Investasi MeMiles Judika Marcello Tahitoe Adjie Notonegoro Eka Deli Diperiksa Ini Kata Kapolda Jatim

• Ikut Investasi Bodong Bermozet Rp 750 Miliar, Penyanyi Ello dan 4 Figur Publik Tertipu

• 7 Fakta Mengejutkan Pacar Ello Aurelie Moeremans, Disiksa Sampai Dipaksa Foto Telanjang oleh Mantan

• 7 Fakta Mengejutlan Pacar Ello,Kisah Aurelie Moeremans, Disiksa, Dipaksa Foto Telanjang oleh Mantan

"I didn't see it coming! Neither the best surprise birthday party nor you come into my life @susantanugraha.

(Aku tidak menyangka ini terjadi! Kejutan ulang tahun terindah dan kedatanganmu di hidupku).

I also like to thank our loved ones! THANKS for coming guys!!!

(Aku juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tersayang! Terima kasih sudah datang)," tulis Ello.