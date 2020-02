Jadwal Acara TV Selasa 18 Februari 2020 Malam Ini Trans TV RCTI SCTV Indosiar NET TV, ILC di TV One

Jadwal Acara TV Selasa 18 Februari 2020 Malam Ini Trans TV RCTI SCTV Indosiar NET TV, Ada ILC di TV One

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Selasa 18 Februari 2020.

Ada banyak tayangan menarik hadir di layar kaca televisi Anda hari ini.

Antara lain di stasiun televisi Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, MNC TV, dan TV One.

Bagi Anda pecinta politik, besok akan hadir Indonesia Lawyers Club atau ILC di TV One.

Sementara di Trans TV, akan hadir di Bioskop Trans TV film A.K.A The Heist dan film Double Jeopardy.

Sementara di GTV, pada malam hari akan tayang film Rise Of The Planet Of Apes dan film Unstoppable.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, MNC TV, dan TV One.

Berikut jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Selasa 18 Februari 2020 dilansir dari Suryamalang.com:

Jadwal Acara TV SCTV Selasa 18 Februari 2020