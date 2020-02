Kepala BPS Manggarai Timur minta dukungan ASN sukseskan Sensus Penduduk Online 2020

POS-KUPANG.COM | BORONG - Kepala BPS Kabupaten Manggarai Timur, Angela Regina Maria Wea meminta dukungan ASN, guru, tenaga kesehatan, THL dan perangkat kecamatan, kelurahan serta menjadi garda terdepan dan pelopor suksesnya Sensus Penduduk Online 2020 dari tanggal 15 Februari sampai 31 Maret 2020 mendatang.

Maria yakin dukungan semua pihak akan membantu jalannya sensus dengan baik dan sesuai harapan bersama.

Maka itu, pihaknya sangat mengharapkan semua pihak mengikuti sensus yang dilaksanakan di Manggarai Timur.

Pada pelaksanaan di Manggarai Timur telah diawali launching oleh Wabup Manggarai Timur, Drs. Jaghur Stefanus di Kantor Bupati Manggarai Timur, Senin (17/2/2020) pagi saat apel mingguan.

Maria menjelaskan, landasan hukum pelaksanaan sensus yakni UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Rekomendasi PBB bahwa setiap negara anggota PBB harus melaksanakan sensus minimal satu kali dalam 10 tahun.

Serta sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi yang dilakukan BPS yaitu mengandalkan data registrasi dan data administrasi sebagai sumber data dan kebijakan mengenai satu data Indonesia.

"Tujuannya mendapatkan jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Manggarai Timur Menuju Manggarai Timur Satu Data," ujar Maria.

Ia menjelaskan, asa tujuh tahapan Sensus Penduduk 202 yakni

Tahap pertama adalah Koordinasi dan Konsolidasi. Salah satu output dari koordinasi dan konsolidasi adalah digunakannya data adminduk dari Dukcapil sebagai data dasar.

Tahap ke-2 adalah penyiapan basis data dasar yaitu menyamakan master kode wilayah antara Dukcapil dan BPS.

Tahap ke-3 adalah Sensus Penduduk Online pada 15 Februari - 31 Maret 2020

Tahap ke-4 adalah Penyusunan daftar penduduk yaitu daftar penduduk by name by address yang sudah melakukan Sensus Penduduk Online. Tahap 4 dilakukan pada bulan Mei 2020.

Tahap ke-5 adalah Pemeriksaan Daftar Penduduk oleh Petugas BPS bersama pengurus RT.

Tahap ke-6, yaitu Verifikasi Lapangan. Petugas bersama pengurus RT melakukan ground check atau verifikasi lapangan.

Tahap ke-7 adalah pencacahan lapangan bagi penduduk-penduduk yang belum tercakup di dalam Daftar Penduduk dan penduduk yang belum melakukan Sensus Penduduk Online. Tahap ke-5, 6 dan 7 tanggal 1-31 Juli 2020.

"Saat ini kita berada pada tahap ke-3 yaitu Sensus Penduduk Online. Ini merupakan tahap yang menentukan. Apabila kita berhasil di tahap 3 maka data kita makin akurat dengan cakupan yang sempurna. Tetapi ketika kita tidak berhasil maka data kita akan sangat tergantung pada tahap 7 yaitu pencacahan lapangan yang dilakukan dari rumah ke rumah yang disebut Sensus Penduduk Wawancara. Peran kita sangat strategis pada Sensus Penduduk Online yaitu dengan menyampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui jaringan-jaringan yang kita miliki, melalui WA Group, melalui media sosial dan sebagainya untuk mendorong partisipasi masyarakat. Guru-guru dan Staf Persatuan Sekolah Dasar Katolik se-Kecamatan Sambi Rampas sudah mulai melakukan Sensus Penduduk Online secara mandiri pada hari pertama Sensus Penduduk Online Sabtu, 15 Februari 2020 difasilitasi operator sekolah. Kita harapkan dapat diikuti oleh tingkatan sekolah diatasnya. Pada hari Minggu 16 Februari 2020 juga mulai diumumkan di gereja Stasi Toka himbauan Romo Vikep agar Umat Kevikepan Borong mengambil bagian secara aktif pada Sensus Penduduk Online. Himbauan Romo Vikep akan dibacakan di gereja-gereja di Kevikepan Borong pada minggu-minggu selanjutnya," jelasnya.

Dari hasil Sensus Penduduk 2020, paparnya, bisa menghasilkan 4 status penduduk De facto sama dengan de jure, De facto tidak sama dengan de jure, Penduduk yang telah Meninggal dan Penduduk Baru.

"Hasil dari Sensus Penduduk adalah seluruh penduduk terdata. No one left behind. Tidak ada satu orang pun penduduk yang tidak terdata. Dengan kolaborasi kita semua dan dukungan partisipasi masyarakat, kita optimis pada akhir tahun 2020 hasil Sensus Penduduk 2020 sudah bisa kita peroleh.Indonesia bukan hanya pulau-pulaunya, bukan sekedar gambar di atas peta, Indonesia adalah sebuah cerita, yang ditulis dengan berbagai suku bangsa sebagai kalimat, dan setiap penduduk sebagai hurufnya. Tugas kita adalah mengabadikan, mencatat itu semua, sebagai bekal untuk kemajuan negara kita," papar Maria. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)