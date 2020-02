Ditemukan 67 Kasus Baru Corona, AS dan Hong Kong Evakuasi Warga dari Kapal Diamond Princess

Ditemukan 67 kasus baru virus corona, AS dan Hong Kong evakuasi warga dari Kapal Pesiar Diamond Princess

POS-KUPANG.COM - Menteri Kesehatan Jepang Katsunobu Kato pada Sabtu (15/2/2020) kemarin mengumumkan adanya 67 kasus baru virus corona di kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Jepang. Sehingga total keseluruhan penumpang kapal yang terinfeksi virus corona adalah 285 orang, dilansir dari Reuters (16/2/2020).

Masa karantina kapal dijadwalkan akan berakhir pada Kamis mendatang, tetapi masih sangat mungkin masa karantina itu diperpanjang. Kendati demikian, Amerika Serikat dan Hong Kong telah merencanakan pemulangan warganya yang ada di kapal pesiar tersebut.

• Pasca Munculnya Virus Corona Harga Masker Tinggi di Indonesia, Ini Kata Menteri Kesehatan

Dalam sebuah surat pernyataan, Kedutaan Besar AS di Tokyo mengatakan kepada para penumpang bahwa pesawat yang disewa akan tiba di Jepang pada Minggu malam.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menyebut, sekitar 400 warga AS berada di atas kapal yang dikarantania itu. Nantinya, para penumpang akan menjalani karantina lebih lanjut selama 14 hari setelah tiba di AS.

Jika penumpang memilih untuk tidak ikut dalam evakuasi itu, maka mereka tidak diperbolehkan pulang ke AS dalam jangka waktu tertentu.

• Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Persetubuhan Anak Dibawa Umur di Kabupaten TTU

"Kami memahami kefrutasian ini, tapi langkah-langkah ini konsisten dengan kebijakan yang telah kami lakukan untuk menghilangkan porensi penyebaran penyakit," kata surat itu.

Menurut CDS, warganya akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu untuk mencegah orang yang memiliki gejala meninggalkan Jepang.

"Penumpang akan menjalani pemeriksaan suhu dan pengamatan untuk gejala pernapasan, baik sebelum lepas landas, selama penerbangan, maupun setelah kedatangan," kata CDC.

Setibanya di AS, para penumpang akan dipisahkan dari orang-orang yang sudah dikarantina sebelumnya.